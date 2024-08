Mehrere Jugendliche haben einen Dieb niedergerungen und verprügelt, der einen Touristen am berüchtigten Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma de Mallorca bestohlen hatte. Einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Mittwoch zufolge war der Feriengast am Freitagabend gegen 21 Uhr Opfer der Attacke geworden.

Bei den Tätern handelt es sich offenbar um zwei Algerier. Einer wurde von Jugendlichen im Stadtteil Foners eingeholt, der andere konnte fliehen. Der erstgenannte Kriminelle wurde so übel zugerichtet, dass er zunächst in ein Gesundheitszentrum gebracht werden musste. Danach wurde er von Beamten der Lokalpolizei abgeführt. Vor allem während der Hochsaison nimmt die Zahl der Diebstahlsdelikte auf Mallorca traditionell zu. Als besonders gefährdet durch Kriminelle gelten Strände, die Straßen in Touristengegenden wie Playa de Palma und Magaluf oder die Busse der Linien 25 und 35 zwischen dem Zentrum von Palma und der Hotelzone. Der Strand von Can Pere Antoni gilt als magnetischer Anziehungspunkt für Kriminelle. Wer hierhin mit Wertgegenständen hingeht, läuft große Gefahr, bestohlen zu werden. Zu den Besuchern zählen vor allem Latinos, die in nicht besonders guten Vierteln der Balearen-Hauptstadt wohnen.