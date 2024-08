Ein Brand in einem Wohnhaus an der Avenida México in Mallorcas Hauptstadt Palma hat am Mittwochnachmittag die Behörden zu einer Räumung des Gebäudes veranlasst. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ hervorgeht, brach das Feuer gegen 16 Uhr im dritten Stock der Hochhauses aus. Die Feuerwehr war in einer ersten Einschätzung davon ausgegangen, dass eine temporäre Überlastung des Stromnetzes für den Brand verantwortlich war.

Dem Medienbericht zufolge erlitten mehrere Anwohner Rauchvergiftungen, zwei Personen seien im Verlauf des Feuer verletzt worden. Ein Bewohner im dritten Stock nahm seinen kleinen Sohn auf den Arm und wartete, wie auf einem Video zu sehen ist, das der Zeitung zugespielt wurde, im Fensterrahmen auf die Ankunft der Feuerwehr. Beide konnten schließlich wohlbehalten über die Feuerwehrleiter gerettet werden. Laut späteren Aussagen der Ermittler wurde das Feuer offenbar durch ein dreijähriges Kind ausgelöst, das mit einem Feuerzeug spielte. Der Junge soll sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes in der Obhut seiner 66 Jahre alten Tante befunden haben. Diese gab gegenüber den Behörden an, einen Mittagsschlaf gehalten zu haben. Mehrere Nachbarn, die auf die Rauchentwicklung in der Wohnung aufmerksam geworden waren, alarmierten die Notrufleitstelle 112. An den Brandort eilten umgehend zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei sowie Feuerwehr und Notarzt. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden betreuten die von der Räumung betroffenen Bewohner auf der Straße in eigens errichteten Betreuungszelten. Etwa zwanzig Personen klagten aufgrund der Rauchentwicklung über Atemwegsprobleme. Die Behörden nahmen die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brands auf. Erst Stunden später durften die evakuierten Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Matías Usarais, der mit seiner Mutter im zwölften Stock wohnt, glaubte zunächst an Feuerwerkskörper. „Anfangs hörte es sich an wie ein Ballern", sagte er gegenüber „Ultima Hora" Erst als sie die Rufe „Es brennt im dritten Stock!" hörten, hätten sie das Gebäude verlassen. Auf dem Weg nach unten hätten sie dunkle Rauchschwaden durchschreiten müssen. „Ich musste die ganze Zeit husten."