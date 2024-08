Mallorca bekommt zwei neue Wochenmärkte. Beide werden im September in der Gemeinde Calvià eröffnet. Den Anfang macht der Ortsteil Magaluf am Donnerstag, 5. September, drei Tage später zieht Palmanova nach. Mit der Initiative will die Gemeindeverwaltung die Touristenorte während des gesamten Jahres mit Angeboten an Residenten wie auch an Besucher stärken.

Der Markt in Magaluf soll einen positiven Impuls für Erzeugnisse aus der heimischen Landwirtschaft sowie für handgemachte Produkte darstellen. Er wird über das gesamte Jahr hinweg stattfinden, und dabei hat man im Rathaus durchaus auch den Tourismus im Blick, Stichwort Saisonverlängerung. So erklärte der Dezernent für Gewerbe, Benito Ferrer, dass der Markt dazu beitragen solle, Magaluf während der Wintermonate zu beleben. Der Standort wird sich auf dem Parkplatz an dem Boulevard De las Palmeras befinden und rund 40 Marktstände aufweisen.

Am 8. September folgt dann die Eröffnung des Marktes in Palmanova, der anschließend im Wochenrhythmus sonntags stattfinden wird. "Wir haben diesen Tag ausgewählt, weil wir glauben, dadurch auch Einwohner aus Palma anziehen zu können", sagte Ferrer. Der Wochenmarkt in Palmanova ist auf dem Parkplatz von Amadip zu finden und wird ebenfalls über etwa 40 Stände verfügen. "Damit ist dieser Markt zu 70 Prozent ausgelastet", so Ferrer.

In beiden Gemeindeteilen ist ein Wochenmarkt eine Neuheit. Durch diesen Zuwachs wird es künftig an jedem Tag der Woche eine solche Veranstaltung in den verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde Calvià geben: Montags im Ort Calvià selbst, dienstags in Peguera, mittwochs in El Toro, donnerstags in Magaluf, freitags in Son Ferrer, samstags in Santa Ponça und sonntags in Palmanova.

Sowohl Magaluf als auch Palmanova sind bequem und umweltschonend mit dem Überlandbus zu erreichen. Auf der Fahrt sieht man noch dazu etwas von der Südwestküste. Die rot-gelben TIB-Fahrzeuge verbinden vom zentralen Busbahnhof unter Palmas Plaça Espanya aus die ganze Insel. Informationen über Liniennetz, Fahrpläne und Tarifsystem finden Sie auf der TIB-Website. Dort kann man die Bustickets auch online kaufen. Tipp: Das Online-Ticket ist um 40 Prozent günstiger als der im Bus erworbene Fahrschein.