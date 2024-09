Das Rathaus von Sineu auf Mallorca hat einen Bericht vorgelegt, in dem es die Auswirkungen einer geplanten riesigen Geflügelfarm auf einem nahegelegenen Landgut prüft. In dem Papier schlussfolgern die Techniker der Gemeindeverwaltung, dass das Projekt negative Folgen auf die Umwelt und die Lebensqualität in Sineu und den umliegenden Gemeinden haben würde. Die Lokalpolitiker haben diesen Bericht bei der Generaldirektion für Stadtplanung und Umweltverträglichkeit der Balearen-Regierung vorgelegt, die das Bauvorhaben ihrerseits prüft.

Ende August hatte der Bürgermeister von Sineu bereits rund sechstausend von Anwohner unterzeichnete Beschwerden bei dieser Behörde registriert. Der von der Gemeindeverwaltung vorgelegte Bericht gleicht in seinem Ergebnis einem Dokument des balearischen Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Umwelt. Ähnlich wie Sineu haben sich auch die übrigen Gemeinden des entsprechenden Zusammenschlusses in der Flachebene im Zentrum von Mallorca gegen die Farm positioniert.

Gleicher Meinung sind unter anderen auch der mallorquinische Umweltverband GOB, die Organisation Greenpeace sowie der Verband der Bio-Erzeuger APAEMA. Darüber hinaus wurden zwei Informationsveranstaltungen in Sineu und Llubí abgehalten, bei denen mehrere Experten die Auswirkungen der Geflügelfarm auf die Landschaft und die Ökosysteme analysierten. Diese würden unter anderem einen extremen Wasserverbrauch von mehr als 61.000 Kubikmetern pro Jahr, die Verunreinigung der Grundwasserleiter durch Nitrate und die Anhäufung von Abfällen umfassen.