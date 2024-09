Das Personal des Gerichts an der Via Alemania in Palma de Mallorca dürfte an diesem Dienstagvormittag nicht schlecht gestaunt haben. Denn ein Mann spanischer Nationalität hat das Gerichtsgebäude mit zwei Pistolen betreten. Der 36-Jährige wurde sogleich vom Sicherheitspersonal abgefangen, das zudem herausfand, dass es sich um zwei Luftdruckwaffen handelte. Der Mann wurde sodann von der der Polizei wegen Verstoßes gegen die öffentliche Sicherheit verhaftet.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" schrieb, soll sich der Vorfall gegen 11.15 Uhr ereignet haben. Beim Einlass in das Gebäude gab der Mann an, dass er einen Termin in der Abteilung für Strafvollzug hätte. Dabei wurde seine Tasche gescannt, die beiden Knarren wurden entdeckt. Immer wieder beteuerte der Verdächtige, dass die Waffen nicht geladen und somit harmlos seien und weigerte sich, die Tasche loszulassen. Die Security-Leute riefen die Polizei ein, die wenige Minuten später eintraf. Es wurde überprüft, ob der Mann in der Vergangenheit ein auffälliges Verhalten wegen Waffenbesitze an den Tag gelegt hatte. Dabei konnten die Ordnungshüter feststellen, dass der Mann unter anderem wegen Diebstahl, Gewalt gegen Frauen und Raubüberfällen vorbestraft war. Die Beamten der spanischen Nationalpolizei zeigten den Mann wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit an. Es wird davon ausgegangen, dass er eine Geldstrafe verhängt bekommt.