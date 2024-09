Auf Mallorca hat sich an der beliebten Playa de Muro am Dienstagnachmittag ein Badeunfall ereignet. Ein 90-jähriger Franzose hatte dabei mehrere Herz- und Atemstillstände erlitten. Die Rettungsschwimmer vor Ort konnten den Senior nach mehreren Versuchen wiederbeleben. Danach wurde er in ein Krankenhaus verlegt.

Gegen 16 Uhr habe sich das Unglück an dem Traumstrand im Nordosten der Insel ereignet, berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Andere Badegäste riefen um Hilfe. Sie waren bereits dabei, den bewusstlosen Mann aus dem Wasser zu ziehen. Ob der 90-Jährige zusammengebrochen war, oder wie genau es zu dem Badeunfall kam, ist noch offen. Die Rettungsschwimmer eilten zu dem Senior und fingen an, ihn wiederzubeleben. Der Franzose hatte danach für einige Minuten wieder einen Puls, erlitt dann aber erneut einen Herz- und Atemstillstand. Die Reanimierungsmaßnahmen sollen einige Zeit gedauert haben. Mehrere Einsatzkräfte rückten zu dem Badeunfall an der Playa de Muro aus und brachten den Mann anschließend in ein Krankenhaus, als er seine Vitalfunktionen wiedererlangt hatte. Ob der 90-jährige Franzose Urlauber oder Resident auf Mallorca ist, ist nicht bekannt.