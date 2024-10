Mehrere Stände des an diesem Wochenende geplantes Stadtfests von Alcúdia im Norden von Mallorca sind in den frühen Morgenstunden des Samstags durch Brandstiftung zerstört worden. Die Festlichkeiten sollten am Wochenende, Samstag und Sonntag, stattfinden, doch die bereits aufgebauten Stände fielen gegen 5.25 Uhr den Flammen zum Opfer, wie die örtliche Polizei auf ihrem offiziellen Facebook-Profil mitteilte.

Feuerwehrleute rückten schnell zu den betroffenen Bereichen am Paseo de Pere Ventayol, Paseo de la Victòria und im Viertel um die historische Stadtmauer aus, um die Brände zu löschen. Dank des raschen Eingreifens konnte verhindert werden, dass die Flammen auf weitere Stände übergriffen. Die örtliche Polizei und die Guardia Civil haben umgehend Ermittlungen aufgenommen, um den Ursprung der Brände zu klären und den möglichen Täter zu identifizieren. Erste Hinweise deuten auf eine verdächtige Person hin. Der Vorfall wirft einen Schatten auf das traditionelle Stadtfest, das viele Besucher anzieht und für dieses Wochenende geplant war. Weitere Details zur Brandursache sind bislang nicht bekannt.