Die spanische Polizei hat einen Mann auf Mallorca festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einem gut besuchten Lokal an der Plaza de España in Palma de Mallorca einen weiblichen Gast unsittlich berührt zu haben. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" schreibt, handelt es sich bei dem vermeintlichen Täter um einen deutschen Bundesbürger im Alter von 40 Jahren.

Der Vorfall soll sich am 10. Oktober gegen 7.40 Uhr ereignet haben. Die Frau, die Opfer des sexuellen Übergriffs war, rief unmittelbar die Polizei an. Augenzeugen hielten den tatverdächtigen Deutschen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Unmittelbar eilten Beamte zu Hilfe, die an der Plaza de España zur Überwachung eingesetzt wurden, herbei. Die Frau erzählte den Ordnungshütern, dass sie in der Wartschlange stand, um einen Kaffee zu kaufen. In dem Moment hätte ihr ein Fremder einen Klaps auf den Hintern gegeben. Das Opfer wehrte sich verbal, - nichtsdestotrotz berührte der Mann weiterhin ihren Po, als beide das Lokal verlassen hätten. Weitere Gäste wurden daraufhin von den Polizisten befragt, um Informationen zum Tatgeschehen zu erhalten. Die Frau erstattete eine Anzeige bei der Nationalpolizei gegen den vermeintlichen Übeltäter.