Ein senegalesischer Straßenhändler hat einem deutschen Urlauber an der Playa de Palma auf Mallorca das Handy gestohlen und von ihm 250 Euro für die Rückgabe verlangt. Deswegen wurde der 40-jährige Afrikaner laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Montag jüngst festgenommen.

Die Tat war in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr verübt worden, und zwar auf der Höhe des "Balneario 5", also in unmittelbarer Nachbarschaft zum Lieblingsbereich der Exzesstouristen. Das Opfer erstattete unmittelbar nach der Tat Anzeige bei der Nationalpolizei und beschrieb den Täter. Dieser konnte nach längerer Suche ausfindig gemacht und abgeführt werden.

Die Beamten fanden bei dem Kriminellen zudem eine Tasche mit Ausweisdokumenten, die einem anderen deutschen Urlauber gehören. Desweiteren führte er 650 Euro in 50-Euro-Scheinen bei sich. Der Mann behauptete, dieses Geld in einem Wettbewerb gewonnen zu haben.

Die seit Jahrzehnten aktiven afrikanischen Straßenhändler an der Playa de Palma gelten generell als nicht kriminell. Sie verkaufen gefälschte Markenware und nennen sich selbst "Helmuts". Zwischen ihnen und den meist deutschen Urlaubern ist der Umgang im Allgemeinen entspannt.