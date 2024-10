In Palma de Mallorca ist am Sonntagmorgen ein 38 Jahre alter deutscher Mann festgenommen worden. Die Situation eskalierte derart, dass der Mann mit Handschellen abgeführt und ins Gefängnis gebracht werden musste. Zuvor hatte er von einem Balkon im vierten Stock eines Hauses in Génova bei Palma aus randaliert und mehrere Glasflaschen auf die Straße geworfen. Mittlerweile ist der Mann wieder auf freiem Fuß.

Wie unter anderem die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Sonntagmorgen um 1 Uhr in Génova. Augenzeugen hatten beobachtet, wie der Deutsche von einem Balkon im vierten Stock aus Glasflaschen auf die Straße warf. Als die Anwohner und Augenzeugen den Mann ansprachen, kam es zum Streit. Da der Deutsche sich wohl immer gewalttätiger zeigte, riefen sie die Polizei. Normalerweise wird das Werfen von Gegenständen im öffentlichen Raum mit einem Bußgeld von 1500 Euro geahndet. Doch nachdem die Beamten der Lokalpolizei aus Palma de Mallorca eingetroffen waren, zeigte sich der Deutsche nicht sehr kooperativ. Er wurde aufgefordert, sich auszuweisen. Unter dem Vorwand, seine Papiere holen zu wollen, versuchte er, seine Wohnung zu betreten und wollten sich wohl verschanzen. Die Beamten mussten Kraft anwenden, um dies zu verhindern. Der 38-Jährige leistete derartigen Widerstand gegen die Polizei, dass er schlussendlich festgenommen wurde. Mit Handschellen wurde er abgeführt und randalierte noch weiter. Der Deutsche soll dem Bericht zufolge Beamte bedroht haben. Auch im Gefängnis soll der Mann getobt haben. Dort beschädigte er einen Teil der Einrichtung. Nachdem er festgenommen wurde, entließ ihn der Richter unter Auflagen. Der Deutsche wird sich jetzt unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung verantworten müssen. Ob der Mann Resident oder Urlauber auf Mallorca ist, ist nicht bekannt.