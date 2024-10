Es gibt Orte in den deutschsprachigen Ländern, die man in der kühlen Jahreszeit von Mallorca aus nicht oder nur an ganz wenigen Tagen im Flugzeug erreichen kann, aber es sind wenige: Saarbrücken ist so ein Ort, Kassel und Lübeck auch, Paderborn ebenfalls. Nach Klagenfurt kommt man anders als im Sommer auch nicht, weil Ryanair die putzige Stadt am Wörthersee im Rahmen des ab Anfang November gültigen Winterflugplans nicht anfliegt.

In sämtliche andere auch während der warmen Jahreszeit angeflogene Städte kommt man allerdings weiterhin problemlos, wiewohl an einigen Orten die wöchentlichen Verbindungen spürbar ausgedünnt wurden: Ryanair fliegt etwa Bremen und den Hunsrück-Airport Frankfurt-Hahn nur noch an drei Tagen und nicht mehr jeden Tag an. Eurowings, der zweite große Player im Luftverkehr mit Mallorca, reduziert die Frequenz nach und von Dortmund von täglich auf fünf Verbindungen pro Woche. Münster/Osnabrück wird vom 18. November bis 15. Dezember sowie vom 7. Januar bis Anfang Februar gar nicht bedient. Die größeren Städte jedoch kann man von der Insel nach wie vor täglich oder ab fünf Tagen pro Woche aufwärts erreichen: Das gilt für Köln/Bonn (Ryanair und Eurowings), Düsseldorf (Eurowings), Berlin-Brandenburg (Ryanair, Eurowings, Easyjet), Frankfurt/Main (Lufthansa, Discover) und München (Lufthansa, Vueling, Eurowings, Discover). Hinzu kommen Hamburg (Ryanair, Eurowings) und die Schwaben-Hauptstadt Stuttgart (Eurowings). Ähnliche Nachrichten Weihnachten auf der Insel? Das kosten die Mallorca-Flüge rund um die Feiertage Mehr ähnliche Nachrichten Was die Schweiz anbelangt, so fliegen die Linien Swiss, Vueling und Eurowings täglich ab Mallorca nach Zürich. Nach Basel kommt man mit Easyjet fünfmal pro Woche. Auch nach Österreich gelangt man von Mallorca jeden Tag: Der Wiener Hauptstadt-Airport in Schwechat wird von Ryanair täglich und ebenfalls jeden Tag mit Ausnahme von Samstag von Eurowings bedient. Die Mozart-Stadt Salzburg hat anders als früher jetzt eine tägliche Winterverbindung mit Mallorca. Überhaupt: Mit balearenweit zehn Millionen Flugzeugsitzen – 8,5 Prozent mehr als im vergangenen Jahr – wird für den Winter dem Verband der Fluglinien in Spanien „Ala” zufolge ein neuer Rekord anvisiert. 7,8 Millionen dieser Sitze entfallen auf Palma (2023/2024 waren es 7,2 Millionen), 1,7 Millionen auf Ibiza (voriges Jahr: 1,6 Millionen) und der Rest auf Menorca. In Gesamtspanien liegt die Zunahme der Sitze mit 11,6 Prozent sogar über der auf den Balearen, wobei die Zahl der Verbindungen nach Andalusien und zu den Kanaren besonders deutlich nach oben schnellt. Zurück nach Mallorca: Kleinere Airlines bringen Passagiere in den kühlen Monaten von der Insel zu zumindest in Teilen deutschsprachigen Zielen: Das Mini-Land Luxemburg kann mehrfach pro Woche mit der staatlichen Airline Luxair erreicht werden. Ab März – also noch im Rahmen des Winterflugplans – kommt man mit der spanischen Airline Volotea fast jeden Tag nach Straßburg, von wo aus Deutschland bekanntermaßen nur ein Steinwurf entfernt ist. Unerwartete Ziele finden sich im Winterflugplan zwischen Mallorca und den deutschsprachigen Ländern ebenfalls: Wer hat wohl geahnt, dass man mit Ryanair auch in den Wintermonaten mehrfach pro Woche nach Baden-Baden gelangen kann? Oder wer hätte es für möglich gehalten, in die eher verschlafene Tirol-Metropole Innsbruck zu kommen? Dorthin fliegt Eurowings immer sonntags ab Palma.