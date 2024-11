Anders als in Deutschland, wo außer Autos vor allem Drahtesel den Verkehr für sich erobert haben, ist Mallorca ein Roller-Paradies. Doch die Fahrer von E-Rollern und E-Scootern müssen sich nun ab sofort an die strengeren Verkehrsregeln auf dem Mittelmeer-Eiland halten. Wie die spanische Lokalpresse berichtete, müssen die Fahrer dieser E-Tretroller ab sofort beim Fahren Helme tragen und zudem eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben.

Eine fehlende Versicherung wird als schwerwiegender Verstoß im Straßenverkehr geahndet und mit Geldbußen von 750 bis 1500 Euro geahndet. Diese Versicherung muss eine Deckungssumme von mindestens 120.000 Euro im Schadensfall aufweisen. Es wird davon ausgegangen, dass die neue Verordnung ab Ende 2024 in Kraft treten wird, doch muss sie erst von der Balearen-Regierung genehmigt werden.

Für die Nutzung der E-Roller gelten noch weitere Vorschriften: Fahrer müssen mindestens 15 Jahre alt sein und dürfen das Tempolimit von 25 Kilometer pro Stunde nicht überschreiten. Auch eine reflektierende Warnweste darf nicht fehlen.

Inca war auf Mallorca die erste Gemeinde, in der die neuen Pflichten für Rollerfahrer gegolten haben, nun soll Palma nachziehen. Erst jüngst wurde in der Balearenhauptstadt die Sonderregelungen für Fahrradfahrer und Scooter aufgehoben, die in der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr in der Fußgängerzone verkehren durften. Auch das Tragen von Kopfhörern wird jetzt mit verschärften Geldbußen zwischen 300 und 700 Euro geahndet (zuvor waren es 100 Euro).