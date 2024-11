Die diesjährige Michelin-Gala am Dienstagabend in Murcia hat bei Mallorcas Gastronomie für gemischte Gefühle gesorgt. Das Gros der hiesigen Sternerestaurants vermochte laut MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sein prestigeträchtiges Alleinstellungsmerkmal zwar behaupten. Allerdings sprach die Jury des französischen Gourmetensembles der Insel keine weiteren Auszeichnungen zu.

Und, dem Palmesaner Restaurant und Traditionsbetrieb Adrián Quetglas wurde der Stern sogar entzogen. Damit steht Mallorca unterm Strich mit einem Stern weniger da als vor einem Jahr.

An der Tatsache, dass die Insel für Menschen mit ausgeprägten Geschmacksnerven ein lohnendes Ziel bleibt, ändert der Abend freilich nichts. Die kulinarische Landschaft führt weiterhin das Voro in Canyamel an, das einzige Zwei-Sterne-Lokal der Insel. Renommierte Restaurants wie Sa Clastra im Hotel Castell Son Claret, Béns d'Avall in Sóller, Es Fum in Calvià, Fusión 19 in Playa de Muro und Maca de Castro in Port d'Alcúdia konnten ihre bisherigen Sterne verteidigen. In der Inselmetropole Palma hielten die Häuser Marc Fosh, Zaranda und Dins Santi Taura ebenfalls ihre Auszeichnungen.

Die Veranstaltung, die von der Journalistin Ainhoa Arbizu moderiert wurde, würdigte zunächst die Köche, die nach den verheerenden Überschwemmungen in Valencia Hilfe leisteten und Mahlzeiten für Anwohner und Helfer zubereiteten. Im Anschluss verwies die Geschäftsführerin von Michelin für Spanien und Portugal, Mari Paz Robina, auf die Bedeutung der regionalen Gastronomie. Gleichzeitig dankte sie Murcia, das traditionell als "la huerta" (der Anbaugarten) Spaniens bezeichnet wird für die herzliche Aufnahme.

Insgesamt zeichneten die Michelin-Juroren 32 Köche mit ihrem ersten Stern aus. Newcomer von den Balearen gab es in diesem Jahr allerdings nicht. Immerhin, für drei Restaurants gab es einen Grünen Stern, den es für besonderes Engagement beim nachhaltigen Arbeiten gibt: Andreu Genestra, Béns d'Avall und Ca na Toneta (beide Sóller). Auf das erste Drei-Sterne-Haus muss Mallorca aber weiterhin warten.

Auf der Nachbarinseln Ibiza konnten die fünf Restaurants, die sich bereits mit einem Stern schmückten, ihre Auszeichnungen wiederholen. Dazu gehörten unter anderem La Gaia und Omakase by Walt in der Inselhauptstadt Eivissa und Etxeko Ibiza in Santa Eulària.