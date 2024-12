Das seit Tagen angekündigte Sturmtief ist am Mittwoch über Mallorca hinweg gezogen. Mit 98 Kilometern pro Stunde ist die schnellste Windböe in der Serra d'Alfàbia gemessen worden. Mit 81 km/h wehte es ebenfalls sehr stark am Leuchtturm von Capdepera. Auf der Insel Cabrera ist die schnellste Böe mit 71 Kilometern pro Stunde verzeichnet worden.

Auch die Temperaturen sind in diesen Tagen wesentlich abgekühlt. Nur drei Grad sind in der Nacht auf Donnerstag gemessen worden – überraschenderweise nicht in höheren Lagen des Tramuntana-Gebirges, sondern im Süden der Insel in Campos. 5 Grad waren es am Flughafen von Palma de Mallorca, Sineu und Manacor, 6 Grad in Petra und 7 Grad in Llucmajor.

Nach dem stürmischen Wetter hat sich die Lage auf der Insel wieder beruhigt. Ab Donnerstag hat Aemet, der staatliche Wetterdienst, eine stabile Wetterlage angekündigt, die sich einige Tage halten wird. Zwar ist es am Donnerstag noch relativ kühl, mit Tageshöchstwerten bis 18 Grad, doch meistens scheint die Sonne und nur wenige Wolken trüben den blauen Himmel.

Am Freitag und Samstag – pünktlich zum langen Feiertagswochenende auf Mallorca – soll es meistens sonnig und auch etwas milder werden. Lockere Wolken können sich mal vor die Sonne schieben, aber es bleibt erst einmal trocken. Am Freitag werden Topwerte bis 21 Grad erwartet, am Samstag sind, vor allem im Norden, sogar bis 22 Grad möglich. Allerdings gilt fast für alle Küstenbereiche, mit Ausnahme des Westens und Südwestens, erneut eine Sturmwarnung der Stufe Gelb.

Wie der staatliche Wetterdienst bereits vor Tagen angekündigt hat, wird eine Kaltfront ab Sonntag Einzug auf der Insel halten. Nicht nur Regen und Gewitter sollen dann auf Mallorca dominieren, sondern es wird auch gehörig abkühlen. Stellenweise sorgt die Polarluft kaum noch für 12 bis 14 Grad an Tageshöchstwerten und es könnte sogar schneien. Am Sonntag wird der erste Schnee des Winters erwartet, dann sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 Meter.