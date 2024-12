Ein Streit innerhalb einer Gemeinschaftswohnanlage in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca zieht möglicherweise eine Gefängnisstrafe nach sich. In einem Prozess in Palma forderte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag zwei Jahre Haft für einen Dänen, der zwei führende Repräsentanten dieses "condominios" wiederholt bedroht haben soll.

Außerdem muss der Angeklagte damit rechnen, eine Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro auferlegt zu bekommen. Der Däne soll die Spitzenvertreter der Wohnanlage über einen Zeitraum von fünf Jahren bedrängt haben – und zwar unter anderem mit zahllosen mit E-Mails. Außerdem wird dem Residenten vorgeworfen, den Chef der Anlage seit dem Jahr 2016 mit einem Fernglas überwacht und zudem verfolgt zu haben. Die Bedrängten hatten den Mann bereits im Jahr 2019 angezeigt. Im Südwesten der Insel finden sich nicht wenige Ferienwohnanlagen, in welchen auch deutsche Residenten leben. Die Gegend gilt als Paradies wohlhabender bundesrepublikanischer Mittelmeerfreunde, auch Prominente sind dort wohnhaft.