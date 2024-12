Sogar mitten im Winter treiben Kriminelle auf der Insel ihr Unwesen. Aktuell sind sie mit einer altbekannten Masche im Zentrum von Palma de Mallorca unterwegs und versuchen, Trick- und Taschendiebstahl zu begehen. Die schon seit Jahren als "Nelkenfrauen" bekannten Diebinnen sind momentan in der Altstadt anzutreffen, vor allem rund um den Passeig de Borne und die Plaça de la Reina sollte man vorsichtig sein.

Eine deutsche Urlauberin wäre den Betrügern am Dienstag um ein Haar auf den Leim gegangen, berichtet sie bei Facebook: "Zwei Damen schenken mir zu Weihnachten Zweige und wollten dafür zwei Cent haben. Ich lehne ab und gebe das Grün zurück", berichtet die aus Mönchengladbach stammende Frau. Dann habe sich der Ton der Frauen verändert: "Und ganz schnell sind die beiden Damen nicht mehr freundlich. Sie zerren an meiner Handtasche, öffnen den Reißverschluss und greifen in die Tasche."

Zwei Deutsche, die den Zwischenfall an der Plaça de la Reina in Palma de Mallorca beobachtet hatten, seien der Betroffenen zur Hilfe gekommen. "Sie gingen dazwischen und vertrieben die Ladys in Richtung Es Born", berichtet die Frau. Auch andere Facebook-User berichten unter dem Post von ähnlichen Erlebnissen aus fast jeder Himmelsrichtung auf Mallorca. Mal sind es Trickdiebe oder Nelkenfrauen, mal Taschendiebe, die es auf Urlauber abgesehen hatten.

Zwar ist es in der Nebensaison auf der Insel generell ruhiger, dennoch sollten Urlauber und Residenten grundsätzlich vorsichtig sein. Vor allem im vorweihnachtlichen Treiben in Stadt- und Einkaufszentren, aber auch auf Weihnachtsmärkten haben Kriminelle oft leichtes Spiel. Werden Ihnen Blumen wie Rosen und Nelken angeboten oder Sie zum Geldwechseln aufgefordert, sollten Sie Abstand nehmen. Das Gleiche gilt, wenn Sie von Fremden ins Gespräch verwickelt werden und diese Ihnen sehr nahekommen.

In diesem Sommer war Taschendiebstahl auf Mallorca ein großes Thema. Vor allem in touristischen Hochburgen – wie etwa im malerischen Hafenort Port de Sóller sowie Sóller – wurden erstmals Warnschilder aufgestellt. Anwohner konnten Taschendiebe sogar mehrmals in flagranti erwischen und deren Taten auf Video festhalten. Zu vielen Fällen von Diebstahl kam es auch an der beliebten Halbsinsel Formentor im Norden der Insel. An dem beliebten Aussichtspunkt Mirador des Colomer in der Gemeinde Pollença sind ein Dutzend leere Portemonnaies in den Gebüschen gefunden worden.