Das Silvesterwetter auf Mallorca wir zweigeteilt. Nach möglichen Gewittern am Mittag und Nachmittag des 31. Dezember soll es laut dem Wetterdienst Aemet schnell aufklaren. Sobald es dunkel wird, wird mit Trockenheit gerechnet.

Zum Jahreswechsel wird es bei lediglich vier bis fünf Grad mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Niederschlag geben, sodass das Gefeiere auf den Straße trocken über Bühne gehen dürfte. Am Tag werden 16 Grad erreicht, zwei Grad mehr werden am Neujahrstag erwartet.

Ansonsten läuft der Winter zu Hochform auf. Die Temperaturen pendeln sich bei 15 bis 16 Grad ein. Wenn die schrägstehende Sonne vom Himmel scheint, kann sie die Menschen durchaus erwärmen. Mittags ist es möglich, bei wenig Wind sogar auf Bar- und Restaurantterrassen zu sitzen.

Die Nächte sind weiterhin ziemlich kalt, örtlich soll es sogar Frost geben, und das nicht unbedingt nur im Gebirge. In der Nacht zum Sonntag war es etwa in Escorca nur minus 2,6 Grad kalt, am Kloster Lluc wurden minus 1,4 Grad gemessen. in Campos sackte das Quecksilber auf den Gefrierpunkt, woanders blieben die Werte bei knapp über 0 Grad.