Eine Ratte hat die Mitarbeiter eines Gerichtsgebäudes in Palma de Mallorca am Donnerstag aufgeschreckt. Der unansehnliche Nager trieb sich Angaben von Beschäftigten zufolge im Keller des Komplexes an der Straße Vía Alemania herum. Er wurde flugs "Makka Pakka" genannt.

In den betroffenen Räumen befinden sich mehrere Getränke- und Keksautomaten. Danach konnte sich die Ratte auf Dauer unter einem der Geräte verstecken. Nach großen Bemühungen gelang es schließlich, das Tier aus dem Keller zu entfernen. Ähnliche Nachrichten Spektakuläre Fotos: Riesiger Möwenschwarm verfolgt Fischerboot auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Einige der dort befindlichen Personen – darunter Richter, Rechtsanwälte und Angehörige des Sicherheitspersonals – filmten die Kreatur, die aufgeregt hin- und herlief. Die erfahrenste Richterin von Palma, Sonia Vidal, wurde avisiert, auf dass sie dem Ganzen Einhalt gebieten möge. Ratten gelten bekanntermaßen als Überträger von Krankheiten. Ratten sind in Palma durchaus ein Problem. Wiewohl sie es in der Regel nicht schaffen, in Wohnungen vorzudringen, halten sie sich in größerer Zahl in der Kanalisation auf, aus der sie entfleuchen, wenn es stärker regnet.