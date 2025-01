Eine 16-jährige Jugendliche ist am Dienstag durch einen Stromschlag schwer verletzt worden, als sie auf einem Fußgängerweg oberhalb der Schienen der Bahnlinie zwischen Palma de Mallorca und Inca ein Selfie machte. Zu dem Vorfall kam es laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" gegen 4 Uhr morgens nahe dem unterirdischen Bahnhof Son Costa-Son Forteza. Sie fiel acht Meter in die Tiefe.

Die Jugendliche befand sich dort mit einer Gruppe von Freunden. Sie näherte sich zu sehr der Oberleitung. Die schnell herbeigeeilten Helfer von Feuerwehr und Nationalpolizei mussten sie sofort in das Inselkrankenhaus Son Espases bringen.

Der Bahnhof Son Costa-Son Forteza befindet sich nahe der Ringautobahn an der Straße Jacint Verdaguer, die vom Parc de Ses Estacions an die Stadtgrenze führt. Hier ist es wie am Hauptbahnhof von Palma möglich, in Züge nach Sa Pobla und Manacor zu steigen.

Auf Mallorca gibt es zwei elektrifizierte Bahnlinien. Beide führen durch Orte wie Binissalem, Consell, Santa Maria del Cami und Inca. Es ist auch möglich, idyllisch gelegene Orte wie Llubí, Petra oder Sineu zu erreichen.