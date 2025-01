Die Guardia Civil hat auf Mallorca eine 19-jährige Wanderin gerettet, die beim Abstieg auf dem Wanderweg zum Aussichtspunkt von Ses Basses im Tramuntana-Gebirge in Richtung Valldemossa gestürzt war. Der Alarm wurde am vergangenen Sonntagnachmittag ausgelöst, nachdem die junge Frau, die sich bei dem Unfall leicht am Knie verletzte, sich mit einem Notruf bei der zentralen Leitstelle 112 gemeldet hatte.

Sofort begaben sich Mitglieder der Bergrettungs- und Interventionsgruppe (GREIM) der Guardia Civil zusammen mit einem Hubschrauber der Lufteinheit der Gruppe an den Unfallort. Nachdem sie das Gebiet überflogen hatten, fanden sie die verletzten Wanderin auf dem Boden liegend vor, wobei ihr von anderen Personen, die sich in der Gegend aufhielten, geholfen wurde. Ähnliche Nachrichten Deutscher Wanderer verletzt sich auf Mallorca bei Sturz in die Tiefe Mehr ähnliche Nachrichten Evakuierung und Verlegung ins Krankenhaus Son Espases Am Boden angekommen, stabilisierte das Rettungsteam die junge Frau und fixierte ihr Knie mit einer Kompressionsschiene. Anschließend wurde sie in das Flugzeug gehoben und sicher zum Krankenhaus Son Espases gebracht. Dort übergaben Rettungskräfte die Wanderin einem Krankenwagen, um die notwendige medizinische Versorgung zu gewährleisten. Der Aussichtspunkt von Ses Basses ist ein beliebter Picknickplatz mit toller Aussicht auf Palma und Valldemossa. Er kann zum Beispiel über den berühmten Reitweg des Erzherzogs Ludwig Salvator aus dem 19. Jahrhundert, den "Camí de S'Arxiduc", erreicht werden. Dieser führt über den Höhenzug, der Valldemossa von Deià trennt. Alternativ ist auch der Aufstieg von der erstgenannten Gemeinde aus möglich.