Am Samstagmorgen waren die Bewohner eines Hauses in Palma de Mallorcas Stadtteil Es Rafal Vell auf sehr unangenehme Weise überrascht worden. In ihrer verschlossenen Tiefgarage in ihrer Siedlung, die für Außenstehende nicht zugänglich ist, wurden insgesamt acht Fahrzeuge mutmaßlich beschädigt. Auf den Vorfall wurde vor allem Pkw-Besitzer morgens aufmerksam, als er sich zu seinem Auto begab. Sofort fiel ihm die zerbrochene Scheibe an seinem Wagen auf, und als er sich umsah, bemerkte er, dass es noch weitere Autos in der Garage stark beschädigt waren.

Er alarmierte seine Nachbarn, die wiederum die Polizei riefen. Den Fahrzeugbesitzern zufolge sei, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" schrieb, jedoch nichts gestohlen worden, obwohl das Garagentor aufgebrochen worden war. Ein Zeuge hingegen hat gegen ein Uhr Nacht in der besagten Gegend Lärm gehört. Jedoch vermutete er nicht, die Geräusche mit dem Einbruch zu tun hatten, sondern führte sie auf die Sant-Antoni-Feierlichkeiten zurück. Die Opfer haben Fotos der beschädigten Fahrzeuge gemacht und die Straftat der Polizei gemeldet. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, sind die Seitenscheiben und Heckscheiben eingeschlagen. Der finanzielle Schaden ist beträchtlich. Sobald genügend Beweise gesammelt sind, wird die Polizei die Ermittlungen einleiten.