Unbekannte haben in Port de Pollença auf Mallorca auf eigene Faust Bäume fast ganz abgeholzt, die eine der Straßen dort säumen. Deswegen hat die Gemeindeverwaltung von Pollença eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie daran erinnert, dass die Pflege von Bäumen in öffentlichem Besitz in die ausschließliche Zuständigkeit der lokalen Verwaltung falle und von qualifiziertem Personal durchgeführt werden müsse. Die Täter hatten sich nicht an die technischen Richtlinien gehalten, die für die ordnungsgemäße Pflege von Stadtbäumen erforderlich sind.

In der Mitteilung des Rathauses heißt es, dass diese unerlaubten Maßnahmen die Gesundheit der Bäume gefährden würden und sich negativ auf die natürliche Umwelt und die Landschaft des Gebiets auswirken könnten. "Diese Eingriffe müssen nach bestimmten Kriterien erfolgen, die die Erhaltung, Sicherheit und Funktionalität unseres grünen Erbes gewährleisten", heißt es in der Erklärung. Die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Martí March fordert die Bürger auf, nicht genehmigte Baumfällungen zu vermeiden und stattdessen alle Probleme mit städtischen Bäumen direkt an die Umwelt-Abteilung zu melden. "Die Erhaltung und der Schutz unserer Umwelt liegen in jedermanns Verantwortung", betonte das Rathaus. Von Bäumen und ihren Schicksalen Auch in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca wurden Bäume eigenständig abgeholzt und zwar im zurückliegenden Sommer. Die Aktion wird in Verbindung gebracht mit Bauarbeiten an einem kleinen weißen Strand in dem bei Deutschen beliebten Ort. Die Konstruktion bringt Anwohner zunehmend auf die Palme. Mehr Informationen liefert dieser Artikel. Wie es besser geht, zeigte im zurückliegenden Dezember eine Gruppe der Naturschutzorganisation "Amics de la Terra": Anlässlich deren 30-jährigen Jubiläums pflanzte sie Bäume auf dem höchsten Berg Mallorcas, dem Puig Major. Der Gründer des Vereins ging auf die Deutsche Schule in Madrid. Erfahren Sie hier mehr.