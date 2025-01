Beamten der Guardia Civil ist es gelungen, einen Mann festzunehmen, der in den vergangenen Wochen zahlreiche Einbrüche in dem von vielen Deutschen bewohnten Ort Llucmajor im Süden von Mallorca verübt haben soll. Dem polizeibekannten 44-jährigen Spanier wird vorgeworfen, sich auf Restaurants und Bars spezialisiert zu haben.

In sechs Etablissements soll der Mann eingedrungen sein und dabei etwa 2000 Euro erbeutet haben. Nach einem Anruf wurde der Kriminelle auf frischer Tat von den Beamten der Guardia Civil ertappt. Der Mann versuchte noch zu fliehen, wurde aber eingeholt.

Der Mann entwendete das Geld aus den Kassen

Der Mann brach regelmäßig die Eingangstüren zu den Restaurants und Bars auf und entwendete das Geld aus den Kassen. Da er vorbestraft ist, wurde der Kriminelle von einem Richter in Untersuchungshaft eingewiesen.

In anderen Gegenden der Insel sind es nicht Spanier, sondern vor allem eingeflogene Kriminelle, die in Villen und sonstige Häuser einbrechen. In Santa Ponça und in Nachbarorten beispielsweise trieben sich albaner, chilenen un Angehörige sonstiger Nationalitäten in den vergangenen Jahren herum.