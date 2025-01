Eine der beliebtesten Touristenattraktionen auf Mallorca kehrt aus der Winterpause zurück: Ende dieser Woche wird der Sóller-Zug wieder den Betrieb aufnehmen. Am Freitag, 31. Januar, fährt der "Rote Blitz" wieder von Palma de Mallorca nach Sóller im Nordwesten der Insel. Schon jetzt verkehrt die Straßenbahn zwischen Sóller und Port de Sóller wieder, sie hat schon am Montag (27.01.) ihren Betrieb aufgenommen.

Am 24. November vergangenen Jahres war der bei Urlaubern beliebte und bekannte Zug in Winterpause gegangen. In dieser Zeit hatte das Unternehmen routinemäßig Wartungsarbeiten vorgenommen. Während der zweimonatigen Pause wurden zudem Lokomotiven und Waggons repariert und die durch den normalen Betrieb am stärksten beanspruchten Teile ausgetauscht.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tren De Soller (@trendesoller)

Die erste Fahrt der neuen Saison wird an diesem Freitag um 10.30 Uhr von der Inselhauptstadt in Richtung Tramuntana-Gebirge starten. Der reguläre Fahrpreis ins Tal der Orangen kostet hin und zurück 30 Euro pro Person. Wer das Kombi-Ticket für die Tranvía nach Port de Sóller inkludiert haben will, bezahlt 38 Euro. Die Tickets sind an den Bahnhöfen in Sóller und Palma de Mallorca erhältlich.

Der Bahnhof des "Roten Blitz" finden Sie in Palma an der Plaça de Espanya. Erstmals verband der aus größtenteils aus Holz gefertigte Sóller-Zug Mallorcas Hauptstadt mit dem Küstenort im Jahr 1912. Vor allem bei Urlaubern ist eine solche Zugfahrt sehr beliebt und gehört für viele Touristen auf ihre "Mallorca-Bucketlist". Den Internetauftritt der "Tren de Sóller" gibt es auch auf Deutsch und Englisch.