Real Mallorca hat die neue Saison recht ansehnlich begonnen: Mit schwerem Atem, aber klarem Kopf sicherte sich das Team von Jaboga Arrasate ein 1:1-Unentschieden gegen den haushohen Favoriten Real Madrid. Die rund 23.000 Zuschauer im Son Moix-Stadion erlebten ein packendes Duell, in dem die Hausherren trotz anfänglicher Dominanz der Königlichen nie den Glauben an ein gutes Ergebnis verloren.

Von Beginn an zeigte sich Mallorca mutig und entschlossen, auch wenn das Spiel gegen das Starensemble von Carlo Ancelotti eine immense Herausforderung darstellte. Mallorca-Coach Arrasate, der bereits im Vorfeld betont hatte, dass nur ein kämpferischer Auftritt gegen Real Madrid Früchte tragen könnte, sah seine Mannschaft vor allem in der zweiten Hälfte über sich hinauswachsen. Nach einem ersten Warnschuss von Samú Costa, den Thibaut Courtois spektakulär parierte, war es jedoch Rodrygo Goes in der 13. Spielminute, der mit einem gezielten Rechtsschuss für die Führung der Gäste sorgte. Dieser Treffer wirkte zunächst wie ein Schlag ins Gesicht der Mallorquiner, die bis dahin ordentlich mitgehalten hatten.

Doch Mallorca ließ sich nicht entmutigen und kämpfte sich nach der Pause eindrucksvoll zurück. Vedat Muriqi, der in der Luft von den Madrilenen lange Zeit nicht zu bezwingen war, nutzte eine Ecke (52. Minute) und überwand Courtois zum umjubelten Ausgleichstreffer. Die Stimmung im Stadion kochte über, und plötzlich schien alles möglich. Madrid versuchte in der Folge, mit allen Mitteln den Sieg zu erzwingen, doch sowohl Torhüter Dominik Greif als auch die Abwehr um Johan Mojica hielten dem Druck stand. Ancelotti brachte frische Kräfte, doch die königlichen Ideen verpufften zunehmend an der kompakten Defensive der Gastgeber.

In den Schlussminuten hätte Mallorca sogar noch für die Überraschung sorgen können: Antonio Sánchez scheiterte jedoch knapp und verpasste so den möglichen Siegtreffer. Der späte Platzverweis von Ferland Mendy trübte das Spielende aus Sicht der Madrilenen zusätzlich. Trotz der großen Anstrengungen verabschiedeten sich die Mallorquiner unter dem frenetischen Applaus ihrer Fans von der Partie. Das Projekt Arrasate nimmt Fahrt auf und hinterlässt einen ersten starken Eindruck in der neuen Spielzeit. Ein Punkt gegen den Titelanwärter schmeckt auf Mallorca wie ein Festmahl – und könnte der Auftakt zu einer Saison voller Überraschungen sein.