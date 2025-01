Im Herzen von Mallorca planen die Gemeinden eine gezielte Aufwertung ihres Wegenetzes, um den Aktivtourismus auf der Insel weiter zu fördern. Rund 200 Kilometer an Rad- und Wanderwegen sollen in den kommenden Monaten für Wanderer und Radfahrer ausgewiesen werden. Das ambitionierte Projekt zielt darauf ab, nachhaltige Tourismusmodelle sowohl für Einheimische als auch für Besucher zu etablieren.

Wandern und Radfahren auf Mallorcas historischen Routen

Die Mancomunitat del Pla, der Verband der Gemeinden im Inselinneren, hat eine umfassende Initiative gestartet, die die Verbesserung und Anpassung von Wegen in 14 Gemeinden umfasst. Knapp 200 Kilometer an Routen werden als Wander- und Radwege gekennzeichnet. Für die Umsetzung des Projekts wird ein Budget von rund 80.000 Euro eingeplant, mit dem Ziel, die Arbeiten bis Ende 2025 abzuschließen.

Das Vorhaben gliedert sich in zwei Phasen: In der ersten Phase wird eine Bestandsaufnahme durchgeführt, um Schäden und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen zu identifizieren. In der zweiten Phase stehen umfangreiche Arbeiten wie die Reinigung von Böschungen, der Rückschnitt von Vegetation und die Erneuerung von Markierungen auf dem Plan. Besonders betont wird dabei, dass die naturnahe Flora respektiert und nicht entfernt werden soll.

Ein weiteres Highlight des Projekts ist der Fernwanderweg GR-226 im Osten Mallorcas, der künftig Wanderer durch fünf Gemeinden führen wird. Der Weg wird vier Etappen von jeweils 22 bis 25 Kilometern umfassen und bietet den Wanderern die Möglichkeit, die landschaftliche Schönheit sowie das kulturelle Erbe des Inselostens in einem einzigartigen Rahmen zu erleben.

Neben diesen neuen Vorhaben trägt Mallorca bereits mit einem weitverzweigten Netz an Wanderwegen zur Förderung des Aktivtourismus bei. Besonders bekannt ist der GR 221, auch als "Trockenmauerroute" bezeichnet, der sich über 135 Kilometer durch die beeindruckende Landschaft des Tramuntana-Gebirges schlängelt.

Diese Strecke gehört zu den beliebtesten Wanderwegen der Insel und ist ein Paradebeispiel für den nachhaltigen Tourismus auf Mallorca. Zudem sorgt die Via Verde, ein etwa 30 Kilometer langer Rad- und Wanderweg, für eine attraktive Verbindung zwischen den Orten Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Son Servera und Artà. Er folgt der Trasse einer ehemaligen Eisenbahnstrecke und wurde 2014 eröffnet.