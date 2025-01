Ein Strand der Balearen gehört laut dem Reisemagazin „Lonely Planet” im Jahr 2025 zu den zehn besten Reisezielen der Welt. Er heißt Ses Illetes, befindet sich auf Mallorcas Nachbarinsel Formentera und liegt auf dem zehnten Platz der renommierten Rangliste. Die Zeitschrift hebt „das karibisch blaue Wasser und die entspannte Atmosphäre einer Mittelmeerinsel“ hervor und erklärt, dass „es keinen anderen Ort wie Formentera gibt, wo man barfuß läuft und salzige Luft atmet und wo dieser Strand ein magisches Paradies heraufbeschwört“.

Außerdem, so möchte man hinzufügen, ist Ses Illetes von Deutschland aus gut zu erreichen. Denn wer den besten Strand der Welt, an den man dieses Jahr reisen kann, erleben möchte, muss einen weiten Weg auf sich nehmen. Jedenfalls von Europa aus. Platz eins nimmt nämlich Whitehaven in Queensland, Australien, ein. „Das aquamarinblaue Wasser und die weißen Sandbänke am nördlichen Ende des Whitehaven Beach sind überirdisch, und die Wassertemperatur beträgt das ganze Jahr über durchschnittlich 26 Grad. Es gibt keine Ausrede, nicht schwimmen zu gehen”, macht „Lonely Planet" seiner Leserschaft Lust.

Auch der zweite Platz geht an einen australischen Strand: Squeaky. „Dieser geschützte Abschnitt der Wildnis auf der Wilsons Landzunge grenzt an den größten Meeresnationalpark Victorias. Der Quarzsand knirscht unter den Füßen in einem hohen Ton, und man kann in versteckten Felspools planschen oder im kristallklaren Meer schwimmen.“

Der drittbeste Strand der Welt ist Anse Source d'Argent auf den Seychellen. „Seinem Ruhm würdig, wird sein blendend weißer Sand von seichtem, türkisfarbenem Wasser umspült und von Granitblöcken geschützt, die den Strand wie ein Kunstwerk zieren. Das Paradies auf Erden“, schreibt das Reisemagazin.

Der thailändische Strand Sunset wird derweil als viertbester Strand der Welt für das Jahr 2025 genannt. „Der schönste Strand zwischen den Felsformationen, dem smaragdgrünen Wasser und den Dschungelhügeln der Trang-Inseln an der Südspitze der thailändischen Andamanenküste. Nach einer kurzen Wanderung oder Bootsfahrt können Sie den Sonnenuntergang sehen, nach dem er benannt ist“, beschreibt „Lonely Planet” die Naturschönheit.

An fünfter Stelle steht Sarakiniko auf der ägäischen Insel Milos, an sechster Haukland auf der norwegischen Inselgruppe Lofoten. Auf Platz sieben rangiert Balandra in Baja California Sur in Mexiko, auf Platz acht Pfeiffer in Kalifornien und an neunter Stelle Hanalei Bay auf Hawaii. Ses Illetes auf Formentera schließt die Top Ten ab, und so können es Balearenliebhaber mit Blick auf andere Kontinente guten Gewissens mit Goethe halten: „Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.”