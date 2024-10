Der Flughafen Palma de Mallorca ist nicht nur das Tor zur beliebtesten Insel der Deutschen, sondern auch ein geschäftiger Verkehrsknotenpunkt, an dem das Warten schnell mal zur Geduldsprobe werden kann. Warum also nicht entspannt, abseits vom Trubel und ohne Gedränge, die letzten Stunden der Reise in einer VIP-Lounge verbringen? Hier erfahren Sie, wie Sie Zugang zur Lounge bekommen und was Sie dort erwartet.

Ein Überblick über die VIP-Lounges

Am Flughafen Palma de Mallorca erwarten Sie zwei komfortable VIP-Lounges, die mit ihrer Ausstattung, dem exklusiven Ambiente und zahlreichen Annehmlichkeiten für eine angenehme und ruhige Wartezeit sorgen. Die Lounges sind ideal für Geschäftsreisende, Familien und jeden, der sich eine kleine Wohlfühl-Auszeit vor dem Abflug gönnen möchte.

Sala VIP Valldemossa: Im Terminal C gelegen, ist die VIP-Lounge Valldemossa die größere der beiden Lounges und bietet viel Platz sowie alle Annehmlichkeiten, die Sie für eine entspannte Wartezeit benötigen. Hier trifft sich ein internationales Publikum aus Geschäftsreisenden und Urlaubern.

Sala VIP Mediterráneo: Die VIP-Lounge Mediterráneo liegt in Terminal D und ist vor allem für Gäste ideal, die einen ruhigeren, weniger überlaufenen Bereich suchen. Die Lounge ist etwas kleiner, überzeugt aber mit ihrer charmanten Atmosphäre und erstklassigem Service.

Sala VIP Llevant: Diese Lounge liegt mi Modul A, ist also für Reisende von und nach Deutschland eher weniger relevant, da von diesem Modul die Flüge in Nicht-Schengen-Ziele ankommen und abfliegen.

Im Innern einer VIP-Lounge auf Mallorca.

Zugangsoptionen: So kommen Sie in die VIP-Lounge

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die VIP-Lounges in Palma de Mallorca zu nutzen – selbst, wenn Sie kein First-Class-Ticket in der Tasche haben!

1. Flugtickets in der Business oder First Class

Wenn Sie in der Business- oder First Class mit bestimmten Fluggesellschaften fliegen, genießen Sie oft automatisch Zugang zur Lounge. Airlines bieten ihren Premium-Kunden meist diesen Service an, um den Aufenthalt am Flughafen noch angenehmer zu gestalten. Besonders für Vielflieger und Premiumkunden ist dies ein Vorteil, der ihre Reiseklasse abrundet.

2. Vielfliegerprogramme

Wer ein Vielfliegerkonto bei großen Allianzen wie SkyTeam, Star Alliance oder Oneworld besitzt und eine höhere Statusstufe (meist ab Gold) erreicht hat, kann häufig auch unabhängig von der gebuchten Reiseklasse die Lounge nutzen. Wenn Sie also regelmäßig mit einer Airline reisen, lohnt es sich, Mitglied im Vielfliegerprogramm zu werden, um von Vorteilen wie dem Lounge-Zugang zu profitieren.

3. Lounge-Pässe und Mitgliedschaften: Priority Pass, LoungeKey und DragonPass

Ein einfacher und flexibler Weg, die VIP-Lounges weltweit zu nutzen, sind Lounge-Pässe wie der Priority Pass, LoungeKey oder DragonPass. Diese Pässe können separat erworben werden und bieten Zugang zu einem weltweiten Netzwerk von Flughafenlounges, darunter die VIP-Lounges am Flughafen Palma. Ein großer Vorteil: Viele dieser Lounge-Pässe sind in den Premium-Kreditkartenpaketen enthalten – dazu zählt etwa die American Express Platinum Card, die sogar einen Priority Pass für zwei Personen kostenlos beinhaltet.

4. Tageszugang für Lounge-Kurzentschlossene

Wer keinen Vielfliegerstatus hat und auch keine Lounge-Mitgliedskarte besitzt, kann trotzdem in die VIP-Lounge. Der Flughafen Palma bietet die Möglichkeit, für 43,40 Euro einen Tageszugang zu erwerben. Dieser Tagespass kann entweder vor Ort an der Rezeption der Lounge oder bequem online gekauft werden – etwa über die Flughafen-Website oder Plattformen wie LoungeBuddy. Der Tageszugang ist eine bequeme Option, falls Sie Ihre Reise spontan aufwerten möchten.

5. Premium-Kreditkarten mit Lounge-Zugang

Verschiedene Premium-Kreditkarten bieten als exklusiven Service ebenfalls Lounge-Zugang an. Hierzu zählen z. B. die American Express Platinum, Mastercard World Elite oder Visa Infinite. Diese Kreditkarten beinhalten entweder eine Mitgliedschaft bei einem Lounge-Netzwerk oder gewähren direkt Zugang zu den Lounges. Die genauen Konditionen können von Bank zu Bank unterschiedlich sein, sodass es sich lohnt, sich bei der eigenen Bank nach dieser Möglichkeit zu erkundigen.

Ausstattung und Annehmlichkeiten: Was Sie in den Lounges erwartet

In den VIP-Lounges am Flughafen Palma de Mallorca können Sie sich auf zahlreiche Extras freuen, die Ihnen das Warten versüßen. Die Lounges bieten komfortable Sitzbereiche, perfekt zum Lesen, Arbeiten oder einfach nur Entspannen. Auch kostenloses WLAN ist selbstverständlich vorhanden. Zudem erwartet Sie ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken – von kleinen Snacks und Fingerfood über kalte und warme Getränke bis hin zu alkoholischen Erfrischungen.

Auch Ladestationen für Mobilgeräte und Arbeitsbereiche sind in beiden Lounges vorhanden. Für Langstreckenreisende oder jene, die eine erfrischende Pause brauchen, stehen sogar Duschmöglichkeiten bereit – so können Sie sich frisch machen, bevor es wieder in die Luft geht.

Fazit: Ein Hauch von Luxus für jeden Reisenden

Ob für Familien, die sich vor dem Rückflug entspannen möchten, Geschäftsreisende, die die Wartezeit produktiv nutzen wollen, oder Urlauber, die ihren Urlaub bis zur letzten Minute stilvoll genießen wollen: Die VIP-Lounges am Flughafen Palma de Mallorca bieten ein Erlebnis, das sich lohnen kann. Dank flexibler Zugangsoptionen, darunter der Tagespass, sind die Lounges nicht nur First-Class-Passagieren vorbehalten, sondern stehen fast jedem Reisenden offen. So wird die Wartezeit am Flughafen zum entspannten Teil des Urlaubs – oder vielleicht sogar zum Höhepunkt der Reise.