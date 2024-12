Marcel Remus zählt zu den bekannten Immobilienmaklern auf Mallorca und hat auf seinen Social-Media-Kanälen wie Instagram, YouTube und TikTok insgesamt 220.000 Follower. Kürzlich sprach er mit Journalisten der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" über die Wirtschaftslage in Deutschland, seine Immobilien in Palmas Vorort Son Vida und im Tramuntana-Gebirge sowie den Immobilienmarkt auf den Balearen.

Privat wohnt der Luxus-Makler bescheiden in einem 69-Quadratmeter großen Apartment am Ballermann. An der Playa de Palma trifft er viele seiner Kunden, zu denen Industrielle und Sportler wie Robert Lewandowski gehören, zum Geschäftsessen im Restaurant. (Foto: @uepress)

In Deutschland, das ehemals als wirtschaftlich stabil galt, sieht Remus derzeit eine Verschlechterung. Viele Industriebetriebe entlassen Mitarbeiter und das Wachstum in einigen Bereichen hat nachgelassen. Auf Mallorca stellt sich laut Remus jedoch eine andere Situation dar, besonders im Immobilienmarkt. Mallorca bleibe laut ihm ein attraktiver Ort für wohlhabende Menschen aus ganz Europa und zunehmend auch aus den USA. Für Remus gehört die Insel zu den bevorzugten Wohnorten in Europa. Dass Käufer, die Immobilien im Wert von Millionen Euro erwerben, finanziell gut gestellt sind, sei eine offensichtliche Realität.

Seit 2006 lebt Remus auf Mallorca und erlangte durch die VOX-Sendung "Mieten, kaufen, wohnen" Bekanntheit. Aktuell wird die Sendung "Der Mallorca-Makler" auf RTL+ ausgestrahlt, in der Remus teure Villen auf der Insel zeigt. Der Makler führt den Erfolg seiner Tätigkeit auf das gute Klima, die geografische Lage, die Infrastruktur und die guten Flugverbindungen der Insel zurück. Das internationale Flair und die hohe Sicherheit tragen ebenfalls zum Erfolg bei.

Diese Finca Alaró steht bei Remus für 24,5 Millionen Euro zum Verkauf. (Foto: Marcel Remus Real Estate)

Einige der Villen, die Remus verkauft, haben einen Preis von mehr als 40 Millionen Euro. Er erwartet sogar weiter steigende Preise. Für viele seiner Kunden sei der hohe Sicherheitsaspekt der Insel von großer Bedeutung. Viele Deutsche, Schweizer und Österreicher suchten auf Mallorca nach einem sicheren Lebensumfeld, auch wenn sie in anderen Regionen Europas ebenfalls Immobilien besitzen.

Remus geht jedoch davon aus, dass sich die Preise im mittleren Preissegment von 300.000 bis einer Million Euro zurückentwickeln werden. Der Markt für diese Immobilien werde sich seiner Einschätzung nach verringern, da die Mittelklasse sich immer weniger Ferienhäuser leisten könne.

Viele der Luxus-Immobilien von Marcel Remus sind in Palmas noblen Wohnviertel Son Vida oder in der Serra de Tramuntana gelegen. (Foto: Marcel Remus Real Estate)

Besorgt zeigt sich Remus über die Proteste der Balearenbewohner gegen die steigenden Wohnungspreise. Viele Einheimische seien vom Wohnungsmarkt verdrängt worden. Er schlägt vor, den Bau von Sozialwohnungen zu fördern, um den Bedarf zu decken, und kritisiert die langwierigen Genehmigungsverfahren der Behörden.

Auch versuchte Remus, ein Projekt für Bedürftige im Süden Mallorcas umzusetzen. Auf einem Grundstück in S'Aranjassa plante er, 20 Holzhäuser für Obdachlose zu bauen, stieß jedoch auf bürokratische Hindernisse. Der Makler fordert, dass beim Immobilienkauf auch die sozialen Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden, sowohl für die Arbeiterklasse als auch für diejenigen, die sich hochpreisige Immobilien leisten können.