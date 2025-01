Mallorca ist und bleibt für viele Deutsche ein Sehnsuchtsort – jetzt gesellt sich auch Cora Schumacher zu den Bundesbürgern, die mit einem Leben auf der Insel liebäugeln. Die deutsche Reality-TV-Teilnehmerin und Ex-Gattin von Rennfahrer Ralf Schumacher will sich eine Luxus-Villa auf Mallorca zulegen, doch dafür fehlt ihr das nötige Geld. Das hat sie in den neuen Folgen der Sat.1-Sendung "Über Geld spricht man doch" erzählt.

Unter anderem griff das Magazin "Stern" das Thema auf und schrieb über die Sendung mit Cora Schumacher: "Sie sehne sich nach Veränderung, wolle mehr Zeit alleine verbringen, 'um zu sich zu finden.' Ihr Ziel? Ein Haus auf Mallorca. Für 1,15 Millionen Euro." Den Kredit von der Bank zu bekommen, sei kein Problem. Doch dafür muss die Prominente auch was leisten.

"Die Bank genehmigt ihr den Kredit – vorausgesetzt, sie kann 300.000 Eigenkapital aufbringen. Sofort ist klar: Schumacher braucht dringend Geld. Sie will 'in ihre Zukunft investieren', wie sie es nennt. Es ist ihre Aufgabe in dieser Folge: 60 Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires möchte sie versteigern. Mode gegen Mallorca-Haus", heißt es in dem "Stern"-Bericht. Doch auch nach einer detaillierten Rechnung scheint das Geld vorne und hinten nicht zu reichen.

In der neuen Folgen der Sat1-Sendung "Über Geld spricht man doch", die seit dem 13. Januar ausgestrahlt werden, erzählte Cora Schumacher auch, wie die Suche nach einer geeigneten Immobilie auf Mallorca lief. Mit einem Business-Class-Ticket sei sie auf die Insel geflogen und habe drei Häuser besichtigt: mit Pool, Naturstein und alter Fassade. "'Ich bin eine Fehlersuchmaschine, ich sehe alles', sagt Schumacher, als sie durch ein Haus läuft", so der Spiegel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cora-Caroline Schumacher (@coraschumacher)

Cora Schumacher hält sich häufig auf Mallorca auf und verbringt auf der Insel ihre freien Tage. Unter anderem in den sozialen Netzwerken teilte sie bereits viele Fotos und Videos von ihren Urlauben auf der Insel. Sie war von 2001 bis 2015 mit dem deutschen Rennfahrer Ralf Schumacher verheiratet, seit 2009 lebte das Paar getrennt, es hat einen gemeinsamen Sohn. 2024 outete sich ihr Ex-Mann als homosexuell. So reagierten damals Mallorca-Promis auf die Nachricht. Cora Schumacher war schon auf dem Cover des Playboys und präsentierte sich einige Monate lang freizügig auf dem Erotikportal OnlyFans.

In der Sat.1-Sendung "Über Geld spricht man doch" legen Promis, Millionäre und Bürgergeld-Empfänger ihre Finanzen offen. Sie zeigen dem Publikum ihre Einkünfte, Ausgaben und was am Ende des Monats übrig bleibt. Die nächsten Sendetermine können Sie hier einsehen. Außerdem kann man die Folgen bei Joyn streamen.