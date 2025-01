Neues Jahr, neues Glück heißt es für die Mallorca-Auswanderer und Fitness-Unternehmer Caro und Andreas Robens Anfang 2025. Am Montag, an dem auf der Insel vor allem in Palma das Stadtfest Sant Sebastià zelebriert wurde, meldete sich das Reality-TV-Paar per Whatsapp bei MM und sagte: "Wir sind momentan in Llucmajor, und bei uns wird eigentlich immer gearbeitet,...da gibt es einfach keine Feiertage".

Neue Vorsätze beim Fitness-Training

Einer der Vorsätze der beiden Influencer für das neue Jahr bezieht sich auf den Aspekt Fitness, wie Andreas Robens erklärte: "Auf jeden Fall wollen wir auch noch krasser und härter trainieren. Schließlich fahren wir im April zur FIBO (Anm. d. Red.: Die Fibo ist die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit in Köln) und wollen für das Event selbstverständlich auch gut aussehen. Caro überlegt noch, ob sie an einem Wettbewerb oder einer Meisterschaft teilnimmt, doch steht das noch in den Sternen."

Die beiden Bodybuilder wollen im April die Fitness-Messe FIBO in Köln besuchen. Für das Sport-Event wollen sie sich in den kommenden Monaten ordentlich in Form bringen. (Foto: privat)

Ihr Fitness-Studio an der Playa de Palma wird stylischer

Auch im Iron Gym, das die beiden Deutschen bereits seit 2011 in Arenal betreiben, stehen Neuerungen an. "In unserem Fitness-Studio wird alles komplett verändert und umgestellt. Auch werden die Wände in dunkler, schwarzer Farbe gestrichen. Wir passen uns somit der Zeit an, und es wird alles moderner und aufgepeppter."

Das"Muscle Beach"- Projekt von Andreas Robens wird konkret

Das Outdoor-Großprojekt namens "Muscle Beach", für das der 59-jährige Andreas Robens seit Jahren kämpft, will er im neuen Jahr konsequenter in Angriff nehmen. "Wir sind immer noch dabei, und wir bekommen nun sogar neue Fitness-Maschinen von einem deutschen Hersteller geliefert. Daher suchen wir nach einem Gastro-Betrieb in Strandnähe mit einer bis zu 300 Quadratmeter großen Außenterrasse."

Immer wieder ist in dem neuen Eigenheim der Robens die Heizung ausgefallen. (Foto: privat)

Die Promis kämpften in ihrem neuen Heim mit Heizungsproblemen

Privat hatten der prominenten Mallorca-Auswanderer in ihrem neuen Eigenheim, das sie im April 2024 bezogen hatten, mit so einigen Problemen zu kämpfen. Vor allem die Heizung in dem Haus mit 300 Quadratmeter Wohnfläche, sieben Schlafzimmern, sechs Badezimmern, einer Sonnenterrasse, und zwei getrennten Ankleidezimmern, fiel in den vergangenen Wochen immer wieder aus. Das kann auf der Sonneninsel, in der im Winter die Temperaturen nachts bis auf ein oder zwei Grad sinken können, dann doch sehr ungemütlich werden.

Die Welpin Hera ergänzt die Hunde- und Katzenfamilie der beiden Fitness-Influencer auf Mallorca. (Foto: Instagram caroline_andreas_robens)

Der Fitness-Influencer brachte sein Haus auf Vordermann

"Wir haben die Heizkörper immer wieder reparieren lassen, was über Kulanzleistungen der Handwerker lief. Doch ist die Elektrik in dem Haus bereits über 20 Jahre alt, daher habe ich alles neu installieren lassen und eine Ölheizung eingebaut, was super toll ist. Zudem habe ich neue Fenster mit Neopren-Dichtungen einsetzen lassen. Endlich haben wir ein richtig wohliges Heim. Es ist beinahe, als würde man in Deutschland in ein richtig warmes Haus gehen, was absolut fantastisch ist", so Andreas Robens.

Eine Welpin ist neues Mitglied der Robens-Familie

Darüber hinaus hätten die beiden auch tierischen Nachwuchs bekommen. "Wir haben einen neuen Welpen, die Hündin Hera, bekommen, die die ganze Zeit spielen will...was bedeutet, das uns nicht langweilig wird. Sie wächst noch und wird in Zukunft, wie ich schätze, einmal 40 Kilo wiegen. Weil immer was los ist und sie häufig auf Toilette möchte, müssen wir jede Nacht auch mehrmals aufstehen. Wir wollen den Vierbeiner aber auf jeden Fall erziehen." Insgesamt haben die beiden Promis somit vier Hunde und eine Katze in ihrem großflächigen Domizil.

Neue Film- und TV-Projekte für Caro und Andreas Robens

In den kommenden Monaten will der Goodbye-Deutschland Star Andreas Robens wohl auch bei einem weiteren Film-Projekt mitwirken. "Eventuell spiele ich erneut in einer deutsch-amerikanischen Produktion des Regisseurs Marcel Walz mit, doch kann ich noch nicht so viel dazu sagen." Darüber hinaus werden Caro und Andreas Robens weiterhin in der VOX-Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zu sehen sein. "Der neue Vertrag mit dem Sender ist gerade erst unterschrieben worden", erklärten die beiden Bodybuilder.