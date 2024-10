Bei einem vom Rathaus von Palmas Vorort Marratxí organisierten Essens-Wettbewerb namens Burguertxí ist der beste Hamburger der Gemeinde ermittelt worden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch berichtete, handelt es sich um ein Erzeugnis mit der erhebenden Bezeichnung "Dolce Vita" der im Ort ansässigen Foodtruck-Betreiber "Kings Fusión".

Der Clou des Hamburgers ist nach Ansicht der Juroren die Kombination aus Cheddar-Käse und karamelisiertem Schinken. Handverlesenes Brioche-Brot aus Kartoffeln macht das kulinarische Erlebnis komplett.

Pedro José Alzamora und seine Frau Elena Martínez, die Erfinder der prämierten Klopses, zeigten sich hocherfreut. Sie verwenden nach eigenen Angaben auch Hirsch-, Krokodil- und mexikanisches Fleisch. Das Paar hatte erst vor einem Monat auch ein Lokal an der Son-Rapinya-Straße 49 in Palma eröffnet. Auch die Betreiber der anderen schicken Foodtrucks Frapa's und Porc Negre nahmen an dem Wettbewerb teil.

Foodtrucks sind in den vergangenen Jahren auf Mallorca immer populärer geworden. Die Betreiber von einigen dieser Gefährte spezialisierten sich auf schickes Fastfood. Hamburger oberhalb der McDonalds-Ebene gibt es auch in Restaurants wie Badal, Vicio oder Raimundos in Palma.