Mehr als tausend Gäste haben am Montag an der feierlichen Verleihung der Gastronomiepreise von Mallorca im Auditorium von Palma teilgenommen. In einer Gala, die von kulinarischer Exzellenz und einer humorvollen, musikalischen Atmosphäre geprägt war, wurden insgesamt 19 Auszeichnungen sowie ein Ehrenpreis vergeben. Die Veranstaltung würdigte die Leistungen führender Fachleute aus Gastronomie, Hotellerie und dem Primärsektor der Insel.

Organisiert von der Vereinigung der kleinen und mittleren Unternehmen der Insel (Pimem) in Zusammenarbeit mit SER Foodie (Radio Mallorca/Cadena SER) sowie der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" (MM-Verlagsgruppe Serra), haben sich die "Premis Gastronòmics" zu einem festen Bestandteil der kulinarischen Szene Mallorcas entwickelt. Die Auszeichnungen dienen nicht nur der Anerkennung herausragender gastronomischer Leistungen, sondern verfolgen auch das Ziel, lokale Produkte über das Qualitätssiegel Serra de Tramuntana zu fördern und ins Rampenlicht zu rücken. Jordi Mora, Präsident des Verbands der kleinen und mittleren Unternehmen (Pimem). Empfangen wurden die Gäste von prominenten Vertretern der Organisation, darunter Jordi Mora (Pimem), Pedro Rullán (Grup Serra) und Josep Roquer (Cadena SER). Auch politische Würdenträger wie Inselratspräsident Llorenç Galmés und Palmas stellvertretender Bürgermeister Javier Bonet waren anwesend. Die Teams im Mittelpunkt Vor der Veranstaltung standen Begegnungen und Gespräche im Mittelpunkt. Die Preisträger, viele begleitet von Familie und Freunden, nutzten die Gelegenheit für Erinnerungsfotos und gesellige Momente. So erklärte Spitzenköchin Maca de Castro, die zusammen mit ihrem Team ausgezeichnet wurde: „Preise, die man zuhause erhält, sind immer etwas Besonderes, vor allem, wenn sie das gesamte Team ehren, das seit 15 Jahren gemeinsam arbeitet.“ Ähnliche Nachrichten Oktoberfest auf Mallorca: Auf einmal taucht der berühmte "Kloppo" auf! Mehr ähnliche Nachrichten Die Familie Frau von der beliebten Bar "Can Frau" in der Markthalle von Santa Catalina war ebenfalls nahezu vollständig vertreten, als sie den Preis für den besten gemischten Tapas-Teller (Variat) entgegennahm. Der britische Chefkoch Marc Fosh, der für seine beeindruckende Karriere ausgezeichnet wurde, nahm den Preis humorvoll entgegen: "Nach 42 Jahren im Beruf, davon 30 auf Mallorca, denken die Leute, ich sei alt – aber ich habe noch lange nicht genug!" Die Preisträger der Kategorie "Bars" mit dem CEO der MM-Verlagsgruppe Serra, Pedro Rullán (l.). Die Gala selbst bot ein dynamisches Programm mit Auftritten der “Diabéticas Aceleradas”, der katalanischen Sängerin und Komponistin María Hein, sowie humoristischen Darbietungen von Monstruas Impro. Musikalische Akzente setzten The Bowins, die kubanische Sängerin Sai Losada und Rosa de Lima, die nicht nur durch den Abend führte, sondern auch den Song „Sabor a amor“ zum Besten gab. Die Verleihung erfolgte in drei Kategorien, wobei die Gewinner die einzigartige, vom Bildhauer Ernesto Rodríguez entworfene Statuette „Posidonia“ entgegennehmen durften. Besonders emotionale Momente erlebten die Brüder Font vom Restaurant Los Patos, die den Preis für die beste traditionelle mallorquinische Küche erhielten und ihrer verstorbenen Mutter Leonor Barceló gedachten, die als Herz und Seele des Familienbetriebs galt. Mallorca-Küche hat einen Platz in der Welt Carme Ruscalleda, die mit sieben Michelin-Sternen ausgezeichnete Schirmherrin der Veranstaltung, lobte in ihrer Ansprache die herausragende Qualität lokaler Produkte und betonte, wie wichtig frische, regionale Zutaten für die Gastronomie sind: „Gastronomie verbindet, und die mallorquinische Küche hat in der Welt einen festen Platz.“ Sie richtete auch einen Seitenhieb auf minderwertige Touristenangebote: „Es ist erschütternd, wie oft Reisgerichte serviert werden, die nichts mit einer authentischen Paella gemein haben.“ Zum Abschluss hob Pimem-Präsident Jordi Mora die Bedeutung der mallorquinischen Gastronomiepreise als Qualitätsmaßstab hervor: „In nur zwei Jahren haben sich die Preise etabliert und sind ein unbestrittener Referenzpunkt.“ Mora kündigte bereits die dritte Ausgabe der Veranstaltung an und dankte den Sponsoren und Organisatoren für ihr Engagement. Das sind die Preisträger im Einzelnen: Kategorie "Bar & Tapas" La Barra de Miceli (Barkultur)

Can Frau (bester gemischter Tapas-Teller)

La Molienda (beste Baristas)

Es Vaixell (bestes Llonguet)

Bar Cabrera (bestes Pamboli)

Ginbo (Cocktails) Kategorie "beste Zutaten" Forn des Pla de na Tesa (beste Bäckerei)

Weingut Oliver Moragues (Wein)

D.O. Oli de Mallorca (historisches Erbe)

Vermut Gaviota Mariola (Innovation)

Miquel Calent (Mallorca-Botschafter)

Can Pomar (beste Konditorei)

Käserei San Jover (bestes Produkt) Kategorie Küche Catalina Cifre vom "Béns d'Avall" (beste Saalchefin)

Andreu Genestra (bester Koch)

Marc Fosh (beste Laufbahn)

Restaurant Maca de Castro (bestes Restaurant)

Restaurant Los Patos (traditionelle Küche)

David Moreno vom "Can Simoneta" (Newcomer) Ehrenpreis der Organisatoren Ascaib (Verband der auf Mallorca ansässigen Küchenchefs)