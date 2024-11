Infolge umfangreicher Bauarbeiten zur Neuasphaltierung und der Flughafenautobahn auf Mallorca und der Schaffung eines vierten Fahrstreifens in Höhe der Anschlussstelle El Molinar und des Dreiecks Nou Llevant wird unter anderem die Bus-Expressspur, der sogenannte VAO-Fahrstreifen, vorübergehend gesperrt.

Die Verkehrseinschränkungen traten am Sonntagabend in Kraft und betreffen die Fahrtrichtung Palma, beginnend in Höhe El Molinar bis zum Kongresspalast. Die Sperrung soll voraussichtlich am Montag, 4. Dezember, um 7 Uhr aufgehoben werden. Zusätzlich ist auch der erste Abschnitt der Ringautobahn Vía de Cintura von den Einschränkungen betroffen.

Die Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten beginnen an der Auffahrt Es Coll d'en Rabassa/FAN Shopping. Um den Verkehrsfluss zu gewährleisten, bleibt ein Fahrstreifen bis zum Kreisverkehr von El Molinar geöffnet, sodass Fahrzeuge weiterhin auf die Vía de Cintura auffahren können.

Die geplanten Maßnahmen, die mit einem Gesamtbudget von 16 Millionen Euro veranschlagt sind, zielen darauf ab, die gesamte Asphaltdecke der meistbefahrenen Verkehrsader Mallorcas über eine Strecke von etwa acht Kilometern zu erneuern. Die neuen Fahrbahnoberflächen werden mit hochwertigem, rutschfestem Belag ausgestattet und umfassen auch die Anpassung von Einfädelungsstreifen auf der gesamten Ringautobahn, die bis zum Tunnel von Génova reichen werden.

Zusätzlich wird die Unterführung an der Anschlussstelle Can Blau/Calle Manacor umfassend überarbeitet. Derzeit verfügt diese lediglich über zwei Fahrstreifen in Richtung Andratx; künftig sollen es drei Fahrstreifen sein, um den Verkehr zu entlasten und die Sicherheit zu erhöhen.