Der stellvertretende Bürgermeister für Umwelt, natürliche Umgebungen, Märkte und Innovation des Rathauses von Palma de Mallorca, Llorenç Bauzá, hat erklärt, dass "die Regenfälle an diesem Wochenende dazu beigetragen haben, die Situation der Stauseen, sowohl des Cúber als auch des Gorg Blau, etwas zu verbessern." Die beiden genannten Stauseen versorgen Palma mit Wasser. Das Unternehmen Emaya, das die Ressource bereitstellt, erklärte am vergangen Montag, dass sich die Wasserreserven im Vergleich zur zurückliegenden Woche um 3,21 Prozentpunkte verbessert hätten.

Die verbesserten Pegelstände sind auf die Regenfälle zurückzuführen, die mit dem jüngsten Unwetter auf Mallorca einhergingen. Am Montag lagen sie zusammen bei 30,54 Prozent. Der Cúber ist zu 32,65 Prozent ausgelastet, der Gorg Blau liegt bei 29,2 Prozent.

Angesichts der immer noch knappen Wasserreserven sagte der Stadtpolitiker Bauzá: "Wir dürfen nicht selbstzufrieden sein und müssen auf die Botschaften des Sparens und des mäßigen Wasserverbrauchs bestehen." Der Präsident von Emaya betonte seinerseits, dass "die derzeitige Situation der Wasserressourcen in Palma es notwendig macht, der Bevölkerung eine sehr klare Botschaft zu vermitteln: die Notwendigkeit, den Wasserverbrauch so weit wie möglich zu reduzieren. Die Ungewissheit über die Niederschlagswerte in Palma in den nächsten Wochen zwingt uns zur Vorsicht."

Im Moment hat die Stadtverwaltung von Palma keine Pläne, die Wasserversorgung einzuschränken, obwohl die Pegelstände der Stauseen niedrig sind. "Zum jetzigen Zeitpunkt besteht die Strategie darin, die Nutzer darauf aufmerksam zu machen, dass die Wasserressourcen nicht verschwendet werden dürfen, aber es werden keine Einschränkungen oder andere anspruchsvollere Maßnahmen in Betracht gezogen", erklärte Llorenç Bauzá. Er warnte jedoch: "In den kommenden Monaten müssen wir die Entwicklung der Stauseen und die Ergebnisse der Sensibilisierungskampagne der Stadtverwaltung Palma und des städtischen Unternehmens Emaya sowie die Niederschlagsdaten aufmerksam verfolgen. Die Entwicklung der Stauseen in den vergangenen Jahren, mit einem deutlichen Anstieg des Füllstands seit Anfang des Jahres, stimmt uns jedoch verhalten optimistisch."

Nach dem Unwetter, das die Wasserreserven des Cúber und des Gorg Blau etwas auffüllte, zieht instabiles Wetter auf Mallorca ein: Es werden Regen und kühlere Temperaturen erwartet. Grund dafür ist eine neue Tiefdruckrinne. Wann es doch noch einmal schön wird, erfahren Sie hier.