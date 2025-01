Die Reederei Dalmau Drassanes hat ein rein elektrisches Passagierschiff gebaut, das ausgehend von Palma de Mallorca emissionsfreie Vergnügungsfahrten anbietet. Der Katamaran "Blue Circle" bietet Platz für 47 Personen und verfügt auf zwei Decks über eine Bar sowie einen Kühlraum. Das Schiff gilt als attraktive Option für nachhaltigen Tourismus und die Betreiber beteiligen sich an Umwelt- und Sozialinitiativen.

Die "Blue Circle" ist 15 Meter lang, sechs Meter breit und mehr als zwei Meter hoch. Sie wird von zwei elektrischen Motoren angetrieben, die jeweils rund 30 Kilowatt Leistung erzeugen. Das Boot ist mit einem Antifouling aus Silikon ausgestatte, um den Meeresboden zu schonen. Es verfügt über Unterwasserbeleuchtung und eine Unterwasserkamera mit Streaming, mit der die Passagiere den Meeresboden über eine App beobachten können. Der Katamaran erinnert in seinem Stil und Komfort sehr an eine Yacht.

Die Betreiber des Schiffes arbeiteten beispielsweise mit der Stiftung Palma Aquarium zusammen, um Seepferdchen im Meeresschutzgebiet Sa Dragonera auszusetzen und gerettete Schildkröten ins Meer zurückzubringen. In Zukunft sind die Zusammenarbeit mit Aufforstungskampagnen und die Entwicklung von Bildungsprogrammen geplant. Die "Blue Circle" war auch das offizielle Boot der 42. Ausgabe der Segelregatta Copa del Rey und nahm an der Präsentation des Audiovisuellen Wettbewerbs für die Erhaltung des Meeres 2024 teil.

Mit seinem Katamaran beförderte das Unternehmen zwischen Mai und November 2024 bei 214 Abfahrten 5225 Passagiere bei Betriebskosten in Höhe von 1023 Euro, was einer Ausgabe von 4,78 Euro pro Tag entspricht. Durch den Einsatz von Elektrizität konnten 12.398 Euro an Dieselkraftstoff (8,9 Liter pro Stunde) und 24 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden.

Von den 5225 Personen, die zwischen Mai und November letzten Jahres mit dem Katamaran befördert wurden, waren 98 Prozent noch nie auf einem Elektroboot gewesen, was das Unternehmen unterstreicht, wenn es darum geht, die Bedeutung der Nachhaltigkeit im maritimen Sektor zu verbreiten. Für "Blue Circle" ist die Einführung der elektrischen Technologie im Bereich der Passagierschiffe "von entscheidender Bedeutung, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen und unsere Ozeane zu schützen. Unser Katamaran symbolisiert das Engagement für einen qualitativ hochwertigen und verantwortungsbewussten Tourismus, der die Meeresumwelt für künftige Generationen bewahren will."