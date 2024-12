Ein heftiger Wintersturm hält die Menschen auf Mallorca seit Samstagnachmittag ein Atem. Orkanartige Windböen peitschen seitdem über die Insel, bis 22 Uhr ist die schnellste Böe mit 152 Kilometern pro Stunde in der Serra d'Alfàbia gemessen worden. In mehreren Gemeinden waren die Rettungskräfte im Dauereinsatz, über Nacht sich die Anzahl der gemeldeten Zwischenfälle mehr als verdoppelt. Bisher sind keine Verletzten zu beklagen.

Bis Sonntagmorgen sind auf den Balearen 289 Einsätze gezählt worden, 278 davon erfolgten auf Mallorca. Am meisten war Palma de Mallorca von den Schäden betroffen, meistens handelte es sich laut der balearischen Notfallzentrale Emergències 112 um entwurzelte und umgestürzte Bäume und Palmen. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte in der Inselhauptstadt 116-mal ausrücken. Auch in und um Inca sind viele Unfälle registriert worden.

Unter anderem verwandelte sich der Wintersturm an der Playa de Palma in einen Sandsturm und fegte über die Promenade hinweg. Entwurzelte Bäume, zerbrochene Blumentöpfe, auf der Straße liegende Äste, beschädigte Autos, umgekippte Mülltonnen und Straßenschilder sowie umherfliegende Gegenstände konnten vielerorts auf Mallorca beobachtet werden, auch in Andratx, Camp de Mar, um nur einige Beispiele zu nennen. Parallel zu dem noch wütenden Sturm haben die Aufräumarbeiten teilweise schon begonnen, Stadt- und Müllwerker waren am Sonntagmorgen schon in aller Frühe im Einsatz. Weiterhin bleiben in der Inselhauptstadt einige Alleen gesperrt, unter anderem der Paseo Sagrera am Hafen, sowie alle Parks und zahlreiche Spielplätze.

Am Flughafen von Palma de Mallorca kommt es am Sonntagmorgen noch vereinzelt zu Verspätungen bei Starts und Landungen. Davon sind auch Verbindungen von und nach Deutschland betroffen. Den aktuellen Flugplan können Sie hier einsehen. Auch am Abend zuvor ist es bereits zu Beeinträchtigungen gekommen: Mehrere Flugzeuge mussten aufgrund der gefährlichen Wetterbedingungen umgeleitet werden. Einige Maschinen kreisten ziellos über der Insel, während Piloten versuchten, die Situation einzuschätzen. Mehrere Flieger mussten donnernd über der Playa de Palma durchstarten, bevor sie letztendlich nach Valencia oder Ibiza umgeleitet wurden, darunter mindestens zwei Eurowings-Maschinen aus München und Hamburg und ein Lauda-Flieger aus Köln.

08/12 00:06 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 00:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/7lJ7Vz0xSj — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) December 7, 2024

Am Sonntag ist weiter Vorsicht geboten: Auch wenn der orkanartige Wintersturm ein wenig an Intensität verloren hat, gelten weiter Sturmwarnungen auf Mallorca und den Nachbarinseln. Auch die Notfallzentrale mahnt die Bevölkerung zu Vorsicht. Laut des staatlichen Wetterdienstes Aemet können die Windböen am Sonntag noch einmal bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen. Deshalb gilt auch weiter die Warnstufe Orange an allen Küstenbereichen der Insel, im Süden und Westen auch an Land. Voraussichtlich wird sich die Wetterlage erst im Laufe des Montags beruhigen.